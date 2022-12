I migliori baristi si sfidano al Sigep a colpi di caffè

Conto alla rovescia per il Sigep. La grande manifestazione dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione e caffè sarà di scena dal 21 al 25 gennaio. Alla Fiera di Rimini, in quei giorni, si daranno appuntamento anche i migliori artisti del caffè: saranno impegnati nella finali dei campionati italiani baristi. Ben 7 le competizioni, valevoli per accedere al World coffee events. Al Sigep le sfide si terranno nella ‘Coffee arena’, che sarà posizionata al centro della Fiera. Durante i 5 giorni della kermesse sono previsti anche talkshow, incontri e laboratori, nonché uno speciale corso rivolto aglistudenti degli istituti alberghieri. La filiera del caffè sarà protagonista al Sigep anche la presenza, tra gli espositori, dei più prestigiosi marchi in Italia e in Europa.