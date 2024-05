I piccoli chef dell’asilo Torconca cucinano a sorpresa per i genitori

I bambini della scuola dell’infanzia Torconca di Cattolica hanno messo le mani in pasta. Con le insegnanti hanno raggiunto l’Istituto alberghiero di Riccione per diventare chef per un giorno. Aiutati dai docenti e dagli allievi della scuola nel preparare gustosi piatti. Grande sorpresa quando si sono ritrovati ai tavoli i genitori, invitati a insaputa dei piccoli, per gustare i loro piatti. “Uno dei compiti fondamentali della scuola dell’infanzia è quello favorire nei bambini i loro bisogni esplorativi, sperimentando e osservando la realtà – spiega l’assessore alle politiche educative Federico Vaccarini –. E con questo laboratorio, i piccoli entrano in una grande cucina didattica professionale, e, attraverso un’esperienza diretta, mettono le

mani in pasta. È un progetto dal grande valore partecipativo, in cui il cibo e la sua preparazione sono il mezzo che unisce. Un’attività molto formativa ed educativa che si può ripetere anche a casa". I piccoli sono stati accompagnati dalle maestre Cinzia della Bincia, Alice Bertuccioli, dalla dietista comunale Liliana Sanchez e dalla responsabile di Sede Ial

Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Scuola di Ristorazione, Paola Frontini. A conclusione i piccoli cuochi hanno ricevuto una dispensa con le ricette

preparate e il diploma di piccolo chef.