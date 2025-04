I Reggenti incontrano l’imperatore Naruhito

I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, voleranno in Giappone da giovedì e fino al 5 maggio per partecipare alla Giornata Nazionale della Repubblica di San Marino presso l’Expo 2025 di Osaka, Kansai, in Giappone. Durante la loro permanenza in Giappone, i capi di Stato avranno un incontro ufficiale con sua maestà l’Imperatore Naruhito. Il governo del Giappone "accoglie con sincero compiacimento la visita dei Capitani Reggenti – sottolineano dalla Segreteria Istituzionale – e si augura che la visita rafforzi ulteriormente le relazioni bilaterali amichevoli tra il Giappone e la Repubblica di San Marino". Il Padiglione del Titano all’Expo è stato inaugurato il 13 aprile scorso. Sono state moltissime le persone che hanno fatto visita al Padiglione in queste prima giornata di Expo, altrettante le autorità degli altri paesi del cluster dove si trova San Marino che hanno portato i propri saluti e l’augurio di un buon inizio".