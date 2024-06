I residenti fanno causa al Comune: "Noi soffocati da smog e rumori . I giudici intervengano in via Ducale"

Hanno protestato in strada più volte. Sono andati a manifestare il loro dissenso anche in consiglio comunale. E ora la battaglia dei residenti di via Ducale e dintorni contro la arriva in tribunale. Con un ricorso urgente, il comitato chiede ai giudici di imporre al Comune "tutte le misure necessarie a far cessare le immissioni acustiche provenienti dal traffico di corso d’Augusto, via Ducale, via Clodia". Quelle vie che, da quando (era il dicembre 2019) il ponte di Tiberio è stato pedonalizzato e chiuso al traffico, sono attraversate ogni giorno da migliaia di veicoli. Al tribunale di Rimini i residenti chiedono inoltre di "disporre una consulenza tecnica, al fine di accertare se i valori delle immissioni acustiche rilevate presso le abitazioni superino i limiti di legge e della normale tollerabilità".

Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Luigino e Marco Biagini per conto di 10 residenti di via Ducale. Il tribunale di Rimini non ha ancora fissato l’udienza, ma intanto Palazzo Garampi ha deciso di opporsi e nominato gli avvocati Benedetta Ricci e Marco Carulli. Ma il comitato è pronto a dare battaglia. "Prima di fare ricorso – spiegano i residenti – abbiamo affidato a una società specializzata (la ’No rumore’ di Forlì) il compito di fare i rilievi nelle nostre case, per accertare il livello di immissioni acustiche causate dal traffico. I rilievi sono andati avanti diversi mesi e si sono conclusi in primavera". Dai controlli "è emerso come il livello di decibel registrato all’interno delle abitazioni sia ampiamente sopra i limiti di legge. Oltre allo smog causato dalla nuova viabilità subiamo anche l’inquinamento acustico". I disagi di chi abita nel rione Clodio (via Ducale e dintorni) sono ben noti al Comune. Della situazione se ne è riparlato anche di recente, a fine maggio, in consiglio comunale. L’assessore Roberta Frisoni ha promesso che "presto sarà attiva la Zona a traffico limitato" in via Ducale.

Manuel Spadazzi