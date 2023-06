I segreti per diventare allevatori di lumache

Tornano gli Helix Day di Demetra, le giornate formative per diventare allevatori di lumache. Il prossimo appuntamento sulle colline di Rimini è per domenica 25 giugno dalle 9. In programma un’intera mattinata “sul campo” per spiegare nel dettaglio tutto ciò che serve per creare un’azienda elicicola. Nelle vesti di docente Daniele Bartocci, 36 anni, romano trapiantato a Rimini che, dopo alcune esperienze in giro per il mondo, ha fondato Demetra, un nuovo marchio che si occupa prevalentemente di cosmetica (bava di lumaca) ma anche di gastronomia (le escargot). Le lezioni - in programma dalle 9 alle 12.30 - si svolgeranno su un terreno di 10mila metri quadrati, dove Daniele ha creato il più grande allevamento di lumache dell’Emilia Romagna gestito con un metodo no-stress e cruelty-free studiato per il benessere della chiocciola. "Per diventare elicicoltori serve il terreno giusto. Il punto più importante è la scelta dei riproduttori, ovvero quelle chiocciole che, accoppiandosi dalle 6 alle 8 volte all’anno, daranno l’imprinting genetico all’allevamento". Per partecipare chiamare 391 7528483.