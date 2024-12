I Verdi: "Alberi a rischio caduta?. Serve subito un censimento"

Intervento di Natale per i vigili del fuoco sui pini marittimi a rischio nella zona dell’asilo materno Papa Giovanni XXIII, in via Irma Bandiera, a Cattolica. Le condizioni di alcuni alberi continuano a preoccupare i cittadini che segnalano continui pericoli: "Un pino pericolante è stato tagliato all’altezza del tetto dell’asilo proprio il giorno di Natale – conferma Paolo Pazzagallini del comitato Casette, Violina e Porto – ma ce ne sono altri proprio in quella zona e nel nostro quartiere che abbiamo segnalato nelle recenti riunione pubbliche".

Un po’ dappertutto nei vari quartieri della città i cittadini chiedono di intervenire sulle alberature secche e malate, e pericolose. Da ricordare la caduta del platano in via Del Prete pochi giorni prima del Natale. Europa Verde, intanto, torna a parlare di censimento e monitoraggio necessario: "Quello che succede a Cattolica per quanto riguarda i numerosi alberi che cadono, creando danni a cose e persone, non va sottovalutato e va affrontato con determinazione – spiegano Cesarino Romani e Alessandro Fuzzi di Verdi Europa Verde – Il tema del verde ed in particolare quello degli alberi in contesto urbano è e sarà sempre un controverso in quanto la presenza di alberi non solo rende più gradevole un centro urbano e dona ai cittadini servizi ecosistemici importantissimi anche per la loro qualità della vita, ma c’è anche la gestione con attenzione onde evitare il più possibile emergenze e situazioni di pericolo.

Il piano del verde a Cattolica, e il monitoraggio del verde e degli alberi, sono le azioni fondamentali che abbiamo chiesto di attuare ai nostri amministratori per tutelare i cittadini e salvaguardare il verde urbano. Abbiamo inoltre proposto e promosso, una volta condivisa, l’opportunità di un confronto su questi strumenti con le sensibilità ambientali territoriali".

lu. pi.