"I vertici Acer?. È il solito ballo delle poltrone"

A chi verrà affidata la (ben retribuita) poltrona di presidente di Acer? Lo scorso maggio l’ex deputato Pd Tiziano Arlotti ha rassegnato le dimissioni: da allora il ruolo di presidente dell’Azienda casa Emilia Romagna di Rimini, che gestisce gran parte delle case popolari nella provincia, è ricoperto ad interim da Claudia Corsini, vicepresidente. Ma i rumors dicono che il nuovo presidente sarà la ormai ex consigliera regionale del Pd Nadia Rossi. Per l’ex vicesindaca Gloria Lisi è un film già visto "troppe volte". "Perché – chiede – non si fa un bando? Non vorremmo che le logiche di partito, del ti do perché sei stato fedele, tornino in vista delle elezioni regionali. Non vorremmo che politici locali, alla fine del mandato, si riciclino in altre sedi...".