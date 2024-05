Ieg, i conti tornano e crescono i ricavi. Finanziamento da 70 milioni per lo sviluppo

La crescita continua e gli obiettivi sono sempre più ambiziosi. I ricavi del primo trimestre di Italian Exhibition Group sfiorano gli 89 milioni di euro, quasi 12 in più rispetto al 2023. Intanto la società alla quale fanno capo le fiere di Rimini e Vicenza ha firmato un contratto di finanziamento a medio lungo termine per 70 milioni di euro con un pool di primari istituti finanziari. Il cda di Ieg ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo. E l’amministratore delegato Corrado Peraboni sottolinea che "i risultati sono positivi sia in termini di fatturato che, soprattutto, di marginalità". Con "performance superiori alle attese in un trimestre chiave per il gruppo". Ora, prosegue Peraboni, "per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che ci siamo posti serve una struttura manageriale più articolata". Da qui l’introduzione della figura di un chief business officer, Marco Carniello, a presidio della crescita dei prodotti, e di un chief corporate officer, Carlo Costa, a supporto delle attività societarie.

Tornando ai numeri del trimestre, l’Ebitda adjusted è pari a 34,3 milioni di euro, in miglioramento di 9,6 rispetto al 31 marzo 2023; l’Ebitda margin si assesta al 38,6%, migliorando del 6,5%. L’Ebit adjusted ammonta a 30 milioni, in aumento di 9,6. L’utile è di 23,3 milioni di euro, in aumento di 9,4. Più nel dettaglio, i ricavi dagli eventi organizzati rappresentano il 73% del fatturato, 64,8 milioni di euro, in aumento di 12. Per gli eventi ospitati nei padiglioni ricavi, invece, per mezzo milione. Dai congressi, 27 in tre mesi tra Rimini e Vicenza, 2,9 milioni rispetto ai 3,8 milioni con 25 congressi del 2023 per via dell’assenza di due appuntamenti a cadenza quadriennale. Dai servizi correlati 20 milioni e dagli eventi di natura sportiva e altri 0,7. Per dotarsi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’ambizioso piano di investimenti da 165 milioni di euro tra il 2024 e il 2028, Ieg come detto ha sottoscritto il 29 aprile scorso un contratto di finanziamento a medio lungo termine per 70 milioni di euro, con scadenza a marzo 2032. Il 7 maggio è invece stato raggiunto un accordo con il socio di minoranza di Fb International Inc per il passaggio delle sue quote azionarie a Ieg, così da anticipare la naturale uscita prevista nel 2027. Sulla base dell’andamento dei primi tre mesi, la società confida di raggiungere per quest’anno gli obiettivi prefissati nel Piano strategico 2023-2028 e di poter confermare un fatturato tra 234 e 239 milioni di euro.