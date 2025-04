Ieg per il riuso e la circolarità. I parquet delle fiere ai bisognosi

Una nuova vita “solidale” per i materiali utilizzati negli allestimenti fieristici di Italian Exhibition Group. Per garantire un tavolo o un parquet a una famiglia in difficoltà, oppure trasformare un orto in un’opportunità di crescita. Prostand, azienda della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, rafforza il proprio impegno per la sostenibilità sociale con il lancio di “Rinascere insieme: la seconda vita dei materiali di Prostand”, un progetto che riunisce e struttura tre diverse iniziative solidali, che in futuro potranno moltiplicarsi. Per dare nuova vita ai materiali utilizzati in Fiere e congressi, trasformandoli in risorse concrete per chi più ne ha bisogno, Prostand si affida all’associazione Amici del Sottomarino giallo che opera a Rimini per sostenere famiglie in difficoltà e promuovere l’inclusione sociale, accogliendo e supportando persone fragili, migranti e senzatetto. Le verranno donati materiali lignei e parquet che saranno impiegati per arredare le case delle famiglie seguite dai volontari dell’associazione. Altri materiali lignei serviranno per arricchire il percorso sensoriale “Esperienze al cubo”, un’installazione immersiva a Viserba. Prostand, spiega l’amministratore delegato Roberto Bondioli, "sceglie di dare ai propri materiali un valore che va oltre la fiera, arrivando direttamente al cuore della comunità". Questa nuova iniziativa si aggiunge ad altri due progetti: “Verde inclusivo-Milleorti per il turismo” e “Il parquet solidale“ con l’associazione Papa Giovanni XXIII, che destina i parquet utilizzati per gli stand e i fusti di vernice a case di famiglie bisognose, oratori e spazi di accoglienza.