Si allarga il Conad Boschetto a San Lorenzo. Nel consiglio comunale del 16 febbraio arriverà la variante urbanistica che consentirà ai titolari del Boschetto di ampliare la struttura. L’edificio attuale verrà dunque ampliato e riorganizzato. Di fatto, stando alla variante urbanistica, la superficie di vendita aumenterà di soli 8 metri quadrati arrivando alla soglia del 1.500 metri quadrati. La nuova palazzina servirà soprattutto come area di deposito ampia 845 metri quadrati. Infine veranno aggiunti 72 metri quadrati di uffici. Fin qui le possibilità offerte ai titolari del supermercato. In cambio il Comune, dunque la comunità, otterranno parcheggi e aree verdi. Nella superficie considerata per l’ampliamento, saranno ricavati poco meno di un centinaio di posti auto in più passando dagli attuali 106 a 200 complessivi. "Se il privato deciderà di procedere con il progetto "assumerà un nuovo aspetto uno dei punti nevralgici della vita del quartiere, con una riqualificazione generale che coinvolgerà anche le zone limitrofe al centro commerciale – spiega l’assessore Christian Andruccioli –. San Lorenzo beneficerà di oltre cento parcheggi in più, di un piccolo parco attraversato da una pista ciclabile e sarà notevolmente alleggerito il traffico dei mezzi pesanti su viale Brunico". L’intervento prevede anche che il privato versi nelle casse pubbliche un contributo straordinario di 151.895 euro da "utilizzare per interventi di manutenzione e riqualificazione del contesto urbano del quartiere".