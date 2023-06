Il Caffè Tazza D’Oro festeggia settant’anni: diventa ’bottega storica’

Il Caffè Tazza d’Oro di via Castelfidardo è la seconda ’bottega storica’ insignita nel 2023, la 74esima a entrare nello speciale albo del Comune di Rimini. Si tratta di un’attività davvero storica, iniziata nel 1953 con la torrefazione Giovannini. Poi due fratelli napoletani ne hanno fatto un’eccellenza del caffè dal 1979 al 1986, quando è entrata la gestione attuale, con l’impresa familiare formata da Angelina Cipriani e dal figlio Stefano Giorgi. Un bar dall’aria familiare, che ricorda quelli anni ’80, dove troneggiano il bancone e gli specchi alle pareti. All’interno sono conservate alcune attrezzature, arredi e oggetti non più in uso, dai macinini del caffè anni ’60 fino alle zuccheriere in inox, ai fusti per la vendita di caffè sfuso. "Un‘attività che nel tempo ha saputo adeguarsi alle varie esigenze della clientela, offrendo pregiate selezioni di miscele di caffè e che ancora oggi rappresenta un punto di ritrovo importante per il quartiere", sottolinea il Comune in una nota.