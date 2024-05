Il Comune non farà pagare l’addizionale Irpef. È l’unico della provincia a fare questa scelta

È rimasto uno dei pochissimi comuni a non far pagare l’addizionale Irpef in Italia (sono un centinaio in tutto), l’unico nella nostra provincia. Nonostante questo è più che solido il bilancio di Montescudo Montecolombo. Il rendiconto del 2023 è stato discusso e approvato in consiglio qualche giorno fa. Il bilancio dell’anno scorso si è chiuso con un avanzo di 1 milione e 286mila euro, il dato migliore da quando c’è stata (nel 2016) la fusione tra i comuni di Montescudo e Montecolombo. Tornando al capitolo tasse, l’amministrazione ha ridotto l’impatto della tassa rifiuti – nonostante gli aumenti del servizio determinati da Hera – in particolare per le famiglie a basso reddito e i single, utilizzando per agevolazioni ed esenzioni i soldi incassati dalla lotta all’evasione. Ma come verranno impiegati i soldi dell’avanzo di bilancio? Parte delle risorse sarà destinata alla cura dei parchi, con nuovi giochi e arredi, e alla messa in sicurezza di alcune strade attraverso la realizzazione di nuovi attraversi perdonali e dispositivi contro l’eccesso di velocità. "Ulteriori somme – spiega il sindaco Gian Marco Casadei – andranno a finanziare nuovi lavori nei cimiteri e interventi su viabilità, centri sportivi e illuminazione".