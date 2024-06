Il futuro delle ex colonie. Enel, via libera alla demolizione. La Murri diventa un parcheggio

Il futuro delle ex colonie in due mosse. La prima è la demolizione della colonia Enel. Le ruspe si avvicinano dopo il pronunciamento della commissione regionale Territorio e ambiente che ha declassato l’immobile. L’altro è la riconversione degli spazi della Murri che diventeranno area di sosta al servizio dei turisti e del Parco del mare dove gli stalli sono venuti a meno.

Partiamo dalla ex Enel. La commissione regionale ha accolto la richiesta del Comune di Rimini per declassare l’immobile facendolo passare da ‘Colonia marina di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico’ a ‘Colonia priva di interesse storico-testimoniale’. "Un risultato di squadra importante – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – per fare in modo che a Rimini sud si possa supeare uno dei massimi simboli di degrado". Tolto l’interesse, la struttura potrà essere demolita, cosa che per il sindaco potrebbe avvenire nel 2025. "Abbiamo già ragionato insieme al curatore per porre un vincolo finalizzato all’esproprio e per tutte le procedure per acquisire l’immobile e riqualifcare l’area". Soddisfatta anche la consigliera Pd Nadia Rossi: "Abbiamo mantenuto la promessa. È necessario ridisegnare la destinazione di queste strutture che non possono rappresentare un buco nero, alla luce degli investimenti fatti per riqualificare la costa e le strutture alberghiere". L’ex colonia Enel sarà spazzata via per fare posto così a una grande piazza sul mare, parcheggi e servizi.

Novità anche per la Murri. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità per il nuovo parcheggio nell’area esterna allo stabile. Si tratta di realizzare 61 posti auto e 244 posti per moto che andranno a sostituire (in parte) quelli che sono venuti a mancare con la realizzazione del Parco del mare, con l’intento di evitare quanto sta accadendo a Marina centro, zona piazzale Marvelli, con l’invasione di scooter nel tratto del lungomare. L’area, che è nella disponibilità del curatore fallimentare dell’ex colonia, sarà utilizzata dal Comune grazie al contratto di locazione sottoscritto per sfruttarla come parcheggio nel periodo estivo.

a. ol.