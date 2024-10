Il generale Massimo Zuccher visita il comando provinciale dei carabinieri di Rimini

Nei giorni scorsi il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Rimini per porgere il suo saluto di commiato ai militari dell’Arma della Provincia. L’alto Ufficiale, che a breve lascerà l’Emilia Romagna per assumere l’importante e prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Carabinieri Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ed ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini.

Nella circostanza, il Generale ha salutato e ringraziato i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento e quello dell’Istituzione tutta per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso durante il suo mandato, iniziato due anni or sono: un bilancio sicuramente positivo, essenzialmente basato su importanti risultati operativi conseguiti, oltre che sulla costante e contestuale vicinanza alla popolazione dimostrata da tutti i Carabinieri della provincia. Ha inoltre concluso richiamando i valori etici che hanno reso l’Arma l’indiscusso punto di riferimento per le comunità e sottolineando l’importanza del servizio quotidiano, da svolgere con la massima passione e dedizione. Inoltre, il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha salutato il Prefetto Giuseppina Cassone con la quale ha tratto anche un bilancio degli eccellenti e proficui risultati di collaborazione raggiunti con l’Arma dei Carabinieri in provincia. A seguire, ha incontrato il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ringraziandolo per gli stretti rapporti sinergici instaurati nel tempo con l’Arma Riminese.