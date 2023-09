Il generale nella bufera. Vannacci presenta il libro all’Imperiale. Polizia tra il pubblico

Un evento blindato. Con le forze dell’ordine pronte a intervenire per evitare scontri. Clima teso per la ’prima’ riminese di Roberto Vannacci. Domani il generale presenterà all’hotel Imperiale di Rimini il suo controverso libro, Il mondo al contrario. L’appuntamento è alle 18, ma "i posti disponibili, oltre una sessantina, sono già stati quasi tutti prenotati", spiega l’editore riminese Adolfo Morganti. Che ha deciso di pubblicare il testo di Vannacci con la sua casa editrice, ’Il cerchio’, e lo sta accompagnando in giro per l’Italia a presentare il volume. Dopo quanto accaduto a Lucca, dove in centinaia hanno manifestato contro il generale, sarà massima l’attenzione anche a Rimini domani. Morganti assicura: "Da quanto sappiamo noi, non sono previsti né cortei né presidi di protesta. Né abbiamo ricevuto minacce".

L’editore riminese ha stampato 20mila copie del libro del generale, in distribuzione dal 20 settembre scorso. "Non ho ancora i dati precisi sulle vendite, dato che sono iniziate da pochi giorni (la prima edizione del libro è stata distribuita attraverso Amazon), ma sicuramente sta andando molto bene". Domani all’Imperiale saranno lo stesso Morganti e Matteo Montevecchi, il consigliere regionale della Lega, a dialogare insieme al generale con il pubblico. "Ho accettato l’invito a introdurre Vannacci – dice Montevecchi – perché credo sia fondamentale difendere la libertà di pensiero. Ho ritenuto gravi le dichiarazioni del ministro della difesa, Guido Crosetto, che ha definito farneticazioni personali le idee espresse da Vannacci nel suo libro". Secondo Montevecchi "l’atteggiamento del ministro è stato sintomatico di una certa sudditanza verso il politicamente corretto. Non si può tappare la bocca alle idee... Abbiamo vissuto questo clima già durante la pandemia con il green pass, contro il quale mi ero schierato. Lo vediamo anche sui temi Lgbt e sulla teoria gender".

Dopo la presentazione di domani Rimini, Vannacci tornerà presto in provincia. Il 12 ottobre sarà a Pennabilli, al teatro Vittoria, per parlare del suo libro. A invitarlo ci ha pensato direttamente Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli nonché suo ex commilitone. Un altro appuntamento che si annuncia carico di tensioni.

Manuel Spadazzi