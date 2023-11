Il Metromare riparte. L’appalto ha un vincitore

Aggiudicato l’appalto per la progettazione e la realizzazione della tratta del Metromare che andrà dalla stazione di Rimini alla Fiera. Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, ha approvato l’aggiudicazione provvisoria al raggruppamento temporaneo d’impresa rappresentato dalla mandataria Ici, Italiana costruzioni infrastrutture. È una vecchia conoscenza visto che fu Italiana costruzioni a realizzare il primo tratto dell’allora Trc, Trasporto rapido costiero, tra le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione.

Oggi, con l’atto di Pmr, c’è un soggetto pronto a terminare la progettazione e partire con i lavori. Seguiranno i tempi tecnici per l’aggiudicazione definitiva, poi quelli del progetto esecutivo prima di poter partire con i cantieri. L’opera, per un valore di 60 milioni di euro includendo l’Iva, presenta alcune parti di non facile risoluzione.

I punti critici per la progettazione saranno i due ponti da realizzare sul canale del porto e sul deviatore del Marecchia. Ma ci sono anche sottovia e sovrappassi necessari per integrare il tracciato alla viabilità esistente. Infatti nella valutazione fatta da Pmr sono state considerate oltre al ribasso d’asta anche le soluzioni progettuali proposte per realizzare l’opera. Secondo le tempistiche dettagliate da Pmr nel bando, l’aggiudicatario avrà sei mesi per terminare la progettazione (definitiva ed esecutiva) con l’inizio delle opere previsto per l’estate 2024. Il completamento dell’infrastruttura dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026, nei termini fissati dal Pnrr. Il prolungamento del Metromare fino alla fiera coprirà ulteriori 4,2 chilometri. Sei le fermate intermedie tra i due capolinea: Principe Amedeo, San Giuliano, Rivabella, Sacramora, Popilia, Fiera Est-Teodorico, con un tempo di percorrenza della tratta stimato in 9 minuti, con frequenza di servizio di 5 minuti. "Arrivare all’aggiudicazione dell’appalto integrato in anticipo di 46 giorni rispetto al termine del 31 dicembre è un risultato non banale, soprattutto in considerazioni dei paletti sfidanti fissati dal Pnrr – sottolinea l’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni –. Abbiamo centrato un primo obiettivo che risponde alla volontà di portare a termine un’opera ritenuta di estrema importanza per potenziare l’accessibilità del quadrante nord della città, aumentare le connessioni del territorio, sviluppare la mobilità sostenibile e accompagnare la riqualificazione e la rigenerazione degli spazi urbani interessati dal tracciato".

