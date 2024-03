Il Misano conquista un punto. Il Torconca batte la Stella

Promozione (29ª giornata, ore 14.30). Girone C: Placci Bubano-Junior Corticella, Atletico Castenaso-Portuense Etrusca, Felsina-Sparta Castelbolognese, Fossolo-Anzolavino, Mesola-Casumaro, Msp-Consandolo, Trebbo-Fontanelice, Valsanterno-Comacchiese. Ieri: Osteria Grande-Solarolo. Classifica: Osteria Grande 71; Solarolo 57; Valsanterno 56; Portuense Etrusca 52; Comacchiese, Mesola 44; Felsina 43; Atletico Castenaso 42; Sparta Castelbolognese 39; Consandolo 36; Msp, Fontanelice 33; Junior Corticella 29; Trebbo 28; Casumaro, Placci Bubano 27; Anzolavino 17; Fossolo 8. Girone D: Cervia-Sampierana, Civitella-Del Duca, Classe-Cattolica Sg, Due Emme-Bellariva Virtus (stadio Campodoni San Piero in Bagno), Faenza-Verucchio, San Pietro in Vincoli-Cotignola. Ieri: Fratta Terme-Bakia 1-1, Misano-Forlimpopoli 0-0, Torconca-Stella 2-0. Classifica: Sampierana 62; Faenza 53; Cattolica Sg Fratta Terme 52; San Pietro in Vincoli 46; Del Duca Grama, Bellariva Virtus, Bakia, Misano 41; Classe, Forlimpopoli 40; Civitella 35; Torconca 34; Cotignola 32; Verucchio, Stella 31; Due Emme 23; Cervia 11.