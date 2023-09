’Il mondo al contrario’ sugli scaffali Lo pubblicherà un editore riminese

Dibattutto, controverso, osteggiato. Il libro della discordia, quel ’Il mondo al contrario’ scritto dal generale Roberto Vannacci – finito nei giorni scorsi nell’occhio del ciclone per gli attacchi a migranti e omosessuali contenuti all’interno del testo – sbarcherà nelle librerie. Il volume già ’campione di incassi’ pur essendo finora disponibile solo online su Amazon, a stretto giro di vite sarà anche sugli scaffali delle librerie a seguito della scelta dell’editore riminese Adolfo Morganti, che con la sua casa editrice ’Il Cerchio’ – con sede in corso d’Augusto e di cui è presidente – porterà nelle rivendite fisiche d’Italia il volume.

La scelta, quella del piccolo editore ’Il Cerchio’, porterà dunque nelle librerie di tutta Italia il libro in un’edizione ripulita di refusi e a cui si aggiunge la prefazione di Francesco Borgonovo. Lo stesso Borgonovo al programma Punto e Accapo su Radio Rai ha avuto ospite Morganti che ha giustificato la scelta controcorrente sostenendo di "difendere una posizione di fondo" per non "cancellare preventivamente le idee di chi la pensa in maniera diversa". Non solo, perché dopo la ventata di polemiche per i contenuti a carattere denigratorio verso omosessuali - con considerazioni sulla "anormalità Lgbt" - e i migranti, il libro porterà con sé nelle librerie una ventata di indignazione. Il libro-saggio di Vannacci ha già sollevato parecchia polvere costando all’ex capo della Folgore la rimozione dall’incarico.

Allo scoppio della polemica legata alla pubblicazione in versione digitale del libro, da più parti erano arrivati gli auspici che nessun editore accettasse di pubblicare il volume del generale, ma infine, Vannacci ha trovato fortuna a Rimini, da dove la ’sfida’ di pubblicare il libro è stata raccolta da Morganti e ora si appresta a riaccendere i fari sul testo.