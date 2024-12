Il regalo di Bersani ai fan: "Ora sono guarito"

È il regalo di Natale più bello quello fatto nei giorni scorsi da Samuele Bersani ai propri fan. Il cantautore cattolichino infatti ha annunciato attraverso i social di essere guarito dai problemi di salute che lo avevano afflitto nei mesi scorsi, costringendolo anche ad annullare numerose date. E ora, anche la Regina, con tutti i suoi amici, parenti e fans, tira un bel sospiro di sollievo per le condizioni di Bersani, dopo che appunto a novembre l’artista annunciò, senza mai specificare, il proprio stop forzato.

"Siamo molto felici di questa notizia – commenta anche la sindaca Franca Foronchi – per noi è un cattolichino molto stimato ed apprezzato, che abbiamo voluto anche premiare di recente, nel 50esimo del Gran Giallo Città di Cattolica, nel 2022, con il premio speciale intitolato a Pinketts. I suoi testi, le sue parole, richiamano alla mente anche il nostro territorio, ci fa enorme piacere sapere che sta bene e tornerà a cantare in tour".

Lo stesso cantautore ha ribadito sui suoi profili social: "In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza. Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo. Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco".

Vincitore di ben cinque Targhe Tenco e di due premi della Critica "Mia Martini" al Festival di Sanremo (nel 2000 con "Replay" e nel 2012 con "Un pallone"), Samuele Bersani è certamente tra i cantautori più importanti della musica italiana. I concerti sono stati riprogrammati, dunque, e ripartiranno nei primi mesi del 2025. Tante le tappe previste ed in tante città e palcoscenici prestigiosi del Belpaese.

Indimenticabili in passato alcuni suoi concerti proprio sul territorio riminese ed anche nella "sua" Cattolica. I concerti sono stati riprogrammati secondo un nuovo calendario: appuntamento il 12 marzo 2025 a Parma presso il Teatro Regio come prima tappa del nuovo tour 2025 e poi a seguire tantissime altre date. In tanti, certamente anche da Cattolica e da tutto il territorio riminese, lo seguiranno poi nelle varie tappe. Un 2024 che si chiude dunque con una buona notizia per Cattolica, e la sua storia di ieri, oggi e domani, nel 2025 appunto.

Luca Pizzagalli