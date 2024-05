Il ritorno di Deejay: "I riccionesi ci amano"

Dai titoli di coda a un’estate a tutto volume. Torna Radio Deejay. A ufficializzarlo è la stessa amministrazione comunale mentre Linus, direttore artistico della Radio si toglie i sassolini dalle scarpe: "Sono accadute cose che mi hanno ferito. Fino a un mese fa pensavo che non saremmo più tornati". Venerdì si è riunita la commissione tecnica composta da esperti dell’amministrazione comunale e della New PalaRiccione che ha "ritenuto idonea la manifestazione di interesse per l’organizzazione degli eventi in piazzale Roma durante il mese di agosto presentata da Radio Deejay" precisano dal municipio. Alla PalaRiccione erano arrivate diverse richieste di informazioni da parte di agenzie, ma è stata depositata una sola busta, e conteneva la proposta di Radio Deejay. Dall’assessore al Turismo Mattia Guidi parole al miele per l’emittente. "Siamo entusiasti che la realtà in questione sia Radio Deejay, player di massimo livello e prestigio legato oltretutto alla nostra città da una storia di successi e grandi artisti". Mentre Linus mette in fila quanto è accaduto senza fare sconti.

Linus, sarà un’altra estate con Radio Deejay, si aspettava sarebbe finita così?

"No, anzi. Fino a un mese fa ero sicuro che non saremmo più tornati, erano successe troppe cose che mi avevano ferito. Devo ringraziare le persone all’interno dell’amministrazione che si sono fatte in quattro per ricostruire il rapporto e soprattutto tutti i rappresentanti della categorie riccionesi che non hanno mai smesso di farci sentire amati e benvoluti, grazie di cuore".

Siete gli unici a presentare un programma completo come chiesto dalla manifestazione d’interesse, soddisfatto?

"Certo, è una soddisfazione vedere che quando alle chiacchiere e alle polemiche si deve abbinare la sostanza gli imprenditori da bar improvvisamente spariscono. Ma non ci voleva molto a prevederlo".

Cosa rimane delle fibrillazioni degli ultimi mesi?

"Io sono sempre stato sereno. Chi siamo e cosa sappiamo fare è sotto gli occhi di tutti".

Musica, talent e sport. In cosa si può ancora migliorare?

"Alla musica, alla radio e allo sport quest’anno affiancheremo un’importante copertura social. Ormai è imprescindibile. Ah, nel caso serva, Radio Deejay è la prima radio su Instagram e YouTube…".

Si può pensare Riccione senza Radio Deejay?

"Bisognerebbe chiederlo a Riccione, ma da quello che ci hanno detto e scritto tutti i riccionesi in questi mesi mi sembra un po’ difficile…".

Andrea Oliva