Il sindaco: "Non lasceremo soli i parenti dei ragazzi"

È un freddo glaciale quello che da ieri alberga nel cuore dei santarcangiolesi. Come il vento gelido che per giorni non ha concesso tregua ai soccorritori, impegnati sul Gran Sasso a cercare Luca e Cristian. Il vento soffia anche sul municipio di Santarcangelo, dove tutte le bandiere da ieri sono a mezz’asta, in segno di lutto per i due ragazzi deceduti. Hanno pregato, i santarcangiolesi, insieme all’Italia intera. Per giorni e notti hanno continuato a confidare in un miracolo, che però non si è realizzato. E "adesso – dice il sindaco Filippo Sacchetti – dopo giorni di apprensione, quella fiammella della speranza tenuta accesa incoraggiandoci tutti insieme, da comunità, è il momento del "dolore, del silenzio e della vicinanza ai familiari. Non dovranno sentirsi, né saranno mai lasciati soli". Ieri sera, in apertura del consiglio comunale, un minuto di silenzio "per ricordare due santarcangiolesi strappati alla vita". Il pensiero di Sacchetti va adesso "alle famiglie di Cristian e Luca: nelle prossime ore cercheremo di testimoniare tutta la nostra vicinanza". Parole di cordoglio anche dal presidente della provincia e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "Mi stringo al dolore delle famiglie e degli amici di Cristian e Luca e della comunità di Santarcangelo, che in questi giorni non ha mai smesso di sperare". "Davanti a questa tragedia ci mancano le parole. Un abbraccio alle famiglie di Luca e Cristian, a tutti i loro cari. Santarcangelo è al vostro fianco", aggiunge la consigliera regionale ed ex sindaca Alice Parma. "Fino all’ultimo – sono le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale - abbiamo tutti sperato in un esito diverso. Purtroppo non è stato così. Ci stringiamo alle loro famiglie e al la comunità di Santarcangelo".

La premier Giorgia Meloni csì come tanti ministri hanno rivolto ieri un pensiero alle famiglie dei ragazzi. "La tragedia di Cristian e Luca – dice Anna Maria Bernini – colpisce il cuore di tutti noi. Un grazie ai soccorritori che, con coraggio e dedizione, hanno fatto l’impossibile per riportarli a casa". Prega per le famiglie di Luca e Cristian Matteo Salvini. Per Antonio Tajani la loro scomparsa "è un durissimo colpo per tutti coloro che amano la montagna. Un pensiero va alle loro famiglie, un ringraziamento ai soccorritori".