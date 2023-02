Il sopravvissuto del Donetsk "Ho visto i soldati fatti a pezzi"

Anatoly Svirid è sopravvissuto all’assedio di Donetsk. In battaglia il suo pseudonimo è ‘Spartano’ e questa sera interverrà per concludere in piazza Cavour la manifestazione organizzata da People for Ukraine. Un discorso che non prevede nessun tipo di resa: "Il disarmo dell’Ucraina non è nemmeno da pensare, entrerà in Europa e lo farà come paese libero". Anatoly continua a combattere anche dall’Italia come sergente maggiore, responsabile dell’Associazione Hearts of Cyborgs e Cavaliere degli Ordini per coraggio, per merito e guerra. Lo scherno del nemico, quello che si addice ad ogni buon soldato, non gli manca. Non dimentica però le atrocità vissute con la tenacia e il coraggio che contraddistinguono, a un anno dalla guerra, ogni ucraino. E sono tante le ferite che ha riportato sopravvivendo anche a un attacco chimico. A Rimini, però, trova conforto grazie a persone che lo aiutano a superare i traumi della guerra. Cosa dirà durante il suo intervento alla manifestazione di domani? "Dirò che la guerra continua e ringrazierò l’Italia per il suo sostegno all’Ucraina in questo momento difficile". Qual è stata la sua esperienza all’aeroporto di Donetsk? "All’aeroporto di Donetsk ho dovuto sopportare un attacco con le armi chimiche, l’esplosione del terminal, ferite e...