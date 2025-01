In calo stranieri e neonati, famiglie in crescita

Cala il numero dei nuovi nati e quello degli stranieri. Crescono i nuovi residenti che scelgono di abitare a Bellaria Igea Marina. Aumenta anche il numero delle famiglie, dei matrimoni ma anche delle convivenze di fatto. E’ quanto emerge dal report realizzato dai Servizi anagrafici comunali e stato civile riferito al 2024. I bimbi venuti al mondo l’anno scorso sono stati 79 (in calo rispetto ai 109 del 2023), il nome più gettonato tra i maschietti è Filippo. La bassa natalità è in parte compensata dall’alto numero di iscrizioni anagrafiche per immigrazione verso Bellaria Igea Marina: "un trend che si consolida – osserva l’assessore a Welfare, Sicurezza e Servizi anagrafici Ivan Monticelli – e che ha portato negli ultimi dodici mesi nella città di Panzini quasi 700 nuovi residenti provenienti da fuori confine comunale, due terzi dei quali italiani. Si tratta di un indicatore da valutare positivamente, se raffrontato a cancellazioni per emigrazione sensibilmente inferiori: 573 di cui 437 italiani". Capitolo stranieri: tra le comunità straniere quella albanese si conferma la più rappresentata, con 426 maschi e 385 femmine che abitano a Bellaria Igea Marina. ’Classifica’ che non cambia rispetto al 2023, con le comunità più numerose che vedono poi nell’ordine 302 cittadini rumeni e 195 ucraini – entrambe a forte maggioranza femminile - seguiti dai 156 marocchini e dai 113 bangladesi.

La ’fotografia’ al 31 dicembre 2024 riferisce un numero di residenti ancora sopra quota 19.500, 19.513 per l’esattezza contro i 19.526 dell’anno precedente. "Popolazione – aggiunge l’assessore – quindi stabile – anche perché la cifra non tiene conto delle pratiche di residenza in itinere a quella data - ancora una volta a maggioranza rosa con 9.964 femmine e 9.549 maschi". In calo nuovamente il numero degli stranieri, che continuano tuttavia a rappresentare una fetta importante della cittadinanza, con 1.025 maschi e 1.203 femmine; una flessione sulla quale incidono anche le 133 cancellazioni anagrafiche avvenute a seguito di acquisizione di cittadinanza italiana. I decessi sono stati 196 tra la popolazione residente. La città conta un numero di abitanti sostanzialmente stabile, con i nuovi arrivati da altri comuni, per gran parte italiani, che compensano una natalità in calo dopo l’aumento del biennio precedente; singoli nuclei famigliari in crescita, al pari però dei matrimoni, mai così tanti negli ultimi anni, e delle convivenze di fatto. Sale sensibilmente il numero delle singole famiglie, passate da 8.424 a 8.494, e cresce anche il numero delle convivenze di fatto – 3 nel 2022, 9 nel 2023 e 13 nel 2024 – e soprattutto quello dei matrimoni, che nel 2024 sono stati 62, 49 dei quali civili e 13 religiosi, più un’unione civile. Si tratta di 11 matrimoni in più rispetto ai 51 del 2023 e, in generale, della cifra più alta fatta registrare negli ultimi anni.

Mario Gradara