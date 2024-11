"In via Coletti un taglio al cemento"

Non si può fermare il cemento in via Coletti a Rivabella. A replicare al comitato spontaneo di residenti è l’assessore Roberta Frisoni che sottolinea come le aree siano private e la proprietà abbia ‘ereditato’ "dal vecchio Prg del 1999 un diritto edificatorio tutelato dalle leggi vigenti" che gli consente di realizzare una colata di appartamenti. Tuttavia le previsioni iniziali sono state ridimensionate grazie la confronto con l’amministrazione comunale, dice l’assessore. "Un taglio di oltre 5.500 metri quadrati che ha portato le previsioni di realizzare 12.500 metri quadrati a 7mila. Soprattutto sono state aggiunte importanti dotazioni pubbliche, a partire da un’ampia disponibilità di parcheggi, almeno 370 posti auto, a servizio della zona. Non da ultimo un’area verde di 9.700 metri quadrati, prima non prevista". Sul rischio di allagamenti avanzato dal comitato, "l’ampio parco previsto fungerà anche da vasca di laminazione. Sono previste soluzioni drenanti".