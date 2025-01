In viaggio su bus ecologici. Addio diesel, si va a gas la novità parte da qui

La rivoluzione del trasporto di passeggeri su gomma parte da Rimini. Ieri mattina nella sede di Irizar, leader nel settore del trasporto passeggeri, sono stati presentati quattro bus Irizar i6s equipaggiati con nuovi motori LNG Scania. I pullman verranno utilizzati dall’operatore FlixBus per collegare oltre 30 città nel Paese da nord a sud, inclusa Rimini. L’obiettivo è continuare a offrire il servizio ma con una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia avanzata resa disponibile nell’ambito dell’accordo tra Irizar, FlixBus e Scania. La tecnologia consente l’uso di Lng e Bio-Lng in modo intercambiabile. Lng sta per liquefied natural gas. Si tratta di gas naturale liquefatto in grado di ridurre fortemente le emissioni rispetto al diesel. Nella versione bio questo vantaggio viene potenziato. L’obiettivo di FlixBus è quello di ampliare progressivamente la quota di Bio-Lng nella miscela di carburante utilizzata, con la possibilità di ridurre, in futuro, l’impronta carbonica delle operazioni fino al 90% in caso di bus interamente alimentati a Bio-Lng. Ieri mattina alla presentazione erano presenti l’assessore del Comune di Rimini, Mattia Morolli ed anche l’assessore regionale Roberta Frisoni. "Auspichiamo che le istituzioni supportino questo viaggio verso la transizione ecologica, con incentivi per il rinnovo delle flotte in ottica sostenibile e la creazione e sviluppo di un’adeguata rete di approvvigionamento", spiega Cesare Neglia, direttore di FlixBus Italia. La rivoluzione dei trasporti che parte da Rimini, come sottolinea Antonio Bornacci, amministratore delegato di Irizar Italia. "Siamo orgogliosi di collaborare insieme a leader come FlixBus e Scania per progettare soluzioni sempre più avanzate. I mezzi rappresentano la migliore soluzione disponibile ad oggi sul mercato per comfort e sicurezza". Per Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato Scania Italia: "Vogliamo e dobbiamo offrire una soluzione di trasporto che non solo rispetti l’ambiente, con tecnologie all’avanguardia, ma anche le persone".

Andrea Oliva