Incassi record: quasi 5 milioni dall’imposta di soggiorno

Incassi record dall’imposta di soggiorno nel corso del 2024. In consiglio comunale è arrivato martedì sera il rendiconto di bilancio per l’anno che si concluso il 31 dicembre scorso. La pratica è stata votata a maggioranza. L’imposta versata dai turisti ha portato nelle casse dell’ente ben 4,7 milioni di euro, si tratta del valore più alto da quando, oltre dieci anni fa, venne introdotta l’imposta. Parte di questo incasso deriva anche dalla lotta all’evasione fiscale. Lo scorso anno gli uffici hanno lavorato per recuperare le cifre non versate nelle casse, e questo ha permesso di ricavare, per la sola imposta sui turisti, un maggior introito di 660mila euro. Oltre alla tassa versata dai turisti, ci sono anche gli altri tributi comunali su cui l’amministrazione ha voluto spingere per recuperare le cifre non saldate. Per l’Imu, ad esempio, il maggior incasso si è attestato su 2,7 milioni di euro, tutti denari non pagati dai contribuenti negli anni precedenti. Ulteriori milioni di euro, per la precisione 2,6, sono arrivati dagli oneri per permessi di costruire, anch’essi destinati in larga parte al finanziamento degli investimenti comunali.

Nel 2024 il Comune di Riccione ha ottenuto con i tributi, le tariffe per i servizi e l’addizionale Irpef (2,7 milioni) un totale di 73,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 71,3 dell’anno precedente. "Gli equilibri di bilancio, sia nella parte corrente che in quella in conto capitale, sono stati pienamente rispettati", sottolineano dall’amministrazione comunale.