Incidente in via Flaminia. Ciclista finisce sotto al bus

Le gambe incastrate, insieme con la bicicletta su cui viaggiava, sotto la ‘pancia’ dell’autobus. E il mezzo busto superiore sull’asfalto, intento a chiedere disperato aiuto per venire estratto da sotto il mezzo pubblico di Start Romagna. Così è stato trovato ieri pomeriggio intorno alle 14 un uomo riminese di 54 anni, che mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta in via Fada, angolo via Flaminia, nei pressi della rotatoria delle Forze Armate, per cause ancora in via di accertamento è finito sotto all’autobus che nel frattempo stava compiendo la svolta a destra sulla Flaminia.

Il ciclista infatti si trovava sulla carreggiata quando il bus con una dinamica che è oggetto degli accertamenti della polizia locale lo avrebbe urtato facendolo cadere sull’asfalto. Visti gli spazi stretti del luogo dell’incidente però il ciclista 54enne è così finito per mezzo busto inferiore al di sotto dell’autobus di Start. Incastrato con la bici, per poterlo estrarre è stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto assieme alla polizia locale che si occupa dei rilievi del caso e il personale sanitario del 118. L’uomo per tutta la durata dell’intervento sarebbe rimasto cosciente, ma per le ferite riportate è stato comunque trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena in codice rosso. L’intervento di soccorso ha poi provocato a cascata diversi disagi al traffico lungo la direttrice riminese, che è stata transennata dalla polizia locale per consentire l’estrazione del 54enne da parte dei vigili del fuoco.