Indel B assume tecnici e ingegneri

Il territorio dell’alta Valmarecchia ospita numerose aziende solide e dalla storia importante, con numeri di tutto rispetto e interessanti potenzialità occupazionali. Esemplare, a questo proposito, è Indel B, società fondata nel 1967 e oggi quotata in Borsa, che sul proprio sito dichiara 800 dipendenti tra la sede principale di Sant’Agata Feltria e quella di Novafeltria. L’azienda è leader mondiale nella fornitura di sistemi di raffreddamento e refrigerazione per veicoli, alberghi, navi da crociera ed esperienze di viaggio outdoor. Come partner ha prestigiose catene alberghiere, strutture ricettive e cantieri nautici in 5 continenti, a cui offre minibar, accessori come casseforti, cantine refrigerate per vini e frigo latte per il settore restaurant e catering. "La nostra identità è il nostro lavoro – si legge nella sezione del sito aziendale dedicato alle risorse umane – il modo in cui interagiamo gli uni con gli altri, con i partner e con l’ambiente. Un’eredità di successo di oltre 50 anni e una visione ancorata alla costante ricerca del miglioramento di soluzioni tecnologiche green per i settori automotive, adventure, hospitality e custom. Una strada ancora lunga, ricca di scoperte, che vogliamo continuare a percorrere insieme. Se anche tu hai entusiasmo e credi nello spirito di squadra, ti invitiamo a far parte della nostra realtà." Le posizioni professionali attualmente disponibili sono 10: progettista meccanico di automazione, logistic buyer, manutentore elettromeccanico-meccanico, addetto allo stampaggio materie plastiche, addetto produzione operativa, ingegnere di manutenzione, ingegnere di laboratorio termodinamico-elettronico, tecnico di laboratorio termodinamico-elettronico, addetto ufficio prototipi, manutentore elettromeccanico. Per tutti i dettagli sugli annunci e per candidarsi alle offerte di lavoro accedere al link https:www.indelb.comitposizioni-aperte.