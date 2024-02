Indino (Silb):: "L’illegalità è ormai diffusa"

"Dal nostro territorio l’ennesima dimostrazione di quanto siano diffusi abusivismo e illegalità nel settore dell’intrattenimento. Il circolo privato che riapre all’attività nonostante il provvedimento della Procura è di una gravità inaudita, che dimostra la mancanza di rispetto per le leggi e per chi le applica". Lo afferma il presidente del Silb Gianni Indino. Disturbo della quiete pubblica e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento sono i reati contestati ad Alex Crescentini, 31 anni, presidente pro tempore del circolo Arci Labor di via Bastioni occidentali 8/10.