Informatico con esperienza per assistenza ai clienti

A Rimini azienda che opera nel settore del commercio di articoli per la casa e la persona, sta cercando un addetto all’help desk. Si richiede il diploma in informatica o la laurea in ingegneria informatica. Le mansioni riguardano la gestione delle segnalazioni di guasti, le richieste di modifica semplice ai sistemi, il supporto tecnico e operativo relativo all’uso dei servizi Ict, la richiesta di nuove dotazioni o l’aggiornamento di quelle esistenti. Si richiede la disponibilità a trasferte in tutta Italia per riparare eventuali guasti ai sistemi di cassa dei punti vendita e dei pc. Serve anche la disponibilità alla reperibilità (non tutta la notte) in determinate fasce orarie. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30). Contratto iniziale di sei mesi, finalizzato alla stabilizzazione. Ulteriori dettagli sull’attività sono elencati nell’inserzione pubblicata su ‘Lavoro per te’, alla quale si rimanda anche per l’invio della candidatura. L’annuncio è rivolto ad ambosessi.