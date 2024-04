Infortuni sul lavoro, +3 per cento da inizio anno. Il settore più colpito è quello delle costruzioni

Aumentano, passando da otto a nove gli infortuni mortali sul lavoro in regione. Gli infortuni invece sono cresciuti del 5,1%, ma va un po’ meglio a Rimini: ‘solo’ +3 con 684 denunce. Il settore che in provincia di conta il maggior numero di infortuni sono le costruzioni (8,3% sul totale). Continuano ad essere numerosi, ed in forte aumento sul 2023, gli infortuni in sanità e sociale: 41. Per quanto riguarda le malattie professionali il dato a febbraio, rispetto allo stesso periodo del 2023, conta già 73 denunce (+30,4%). Il dato conferma il forte aumento già registrato a gennaio 2024, rilevato anche dal patronato Inca di Rimini. Nel bimestre gennaio-febbraio 2024 il 41,1% delle denunce di malattia professionale in provincia ha riguardato donne, 30 su 73 totali. Si evidenzia nel complesso un’incidenza percentuale superiore alla media regionale per quelle legate al sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo: 64,4% in provincia contro il 49,1%.