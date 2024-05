Iniezione di presenze a giugno con il festival dei bambini

Per tre giorni Riccione si trasformerà nel paradiso dei bambini. Dal 21 al 23 giugno arriva il Kids&Family festival, proiezioni, giochi, sport, laboratori, musical e talk show. Qui s’incontreranno i personaggi più amati dai piccoli come Pinocchio, i 44 gatti, Summer & Todd, Le Cry Babies, Masha e l’Orso. Tra gli ospiti Lucilla, youtuber con milioni di follower che si presterà a una breve intervista per poi lasciare spazio al concerto di Cornetto Algida in piazzale Roma. Il 23 spazio a Claudia e Rachele, social creator, e a Giovanni Muciaccia, conduttore televisivo famoso soprattutto per il programma Art Attack di RaiDue, che proporrà il nuovo spettacolo ispirato al libro "Attacchi d’arte contemporanea".

In programma anche il musical ‘Quasi Wonderland’ di Elena Ronchetti e la coloratissima serata Family Fluo Party con musiche e balli. Ogni giorno, dalle18 alle 23, il festival accenderà i riflettori al Giometti Cinema con le proiezioni, in piazzale Ceccarini con l’area "show", nei giardini Montanari con l’ Expo, Gioco e Sport e a Villa Mussolini con Laboratori e Talk di approfondimento. Coinvolte anche Fondazione Cetacea, Beach Arena, e Costa Edutainment. Ogni sera verranno proposte le Fiabe di mezzanotte, le parate di costumed character accompagnate da street band, artisti di strada e ‘Mi suono da solo’, spazio musicale con un pianoforte a disposizione dei passanti. Questi e altri appuntamenti del Riccione Kids&Family Festival sono stati presentati a Palazzo del Turismo dall’assessore Guidi e da Michele Di Stefano di Ea Comunicazione che cura l’evento. Con loro Luca Cevoli, direttore di Federalberghi, e Andrea Ciavatta, presidente dei Family Hotel. Il festival è stato infatti ideato e proposto dagli albergatori. E’ stata loro anche l’idea di finanziare il progetto con una parte della tassa di soggiorno, 50mila euro ai quali si aggiungerà un equivalente sostegno degli sponsor. Il tutto, osserva l’assessore, "è frutto di un lavoro di squadra tra pubblico, privato e associazioni". Rita Leardini, vice presidente di Federalberghi, plaude all’iniziativa che "contribuirà a rafforzare il turismo in giugno, mese un po’ critico".

Nives Concolino