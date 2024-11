Intelligenza artificiale e nuove idee. Caccia ai talenti dell’innovazione

Caccia alle menti del futuro con ‘Empirìa’. E’ partito ieri il contest promosso da Crédite Agricole in collaborazione con Wylab e le Village, alla ricerca di idee innovative e startup attive nel campo dell’intelligenza artificiale per valorizzare la creatività e l’imprenditorialità del territorio. Fino al 12 gennaio, sul sito internet, sono aperte le candidature per il concorso rivolto a chiunque abbia un’idea innovative nel campo dell’agritech, mondo digitale, manifatturiero e turismo, favorendo il confronto con le aziende partner, coinvolte in prima persona in ‘Empirìa’. Il percorso previsto per i partecipanti include momenti di formazione in aula con imprenditori di successo, esperti di Wylab e docenti qualificati. Saranno poi organizzati numerosi workshop e conferenze che affronteranno tematiche chiave legate all’innovazione e all’imprenditorialità, offrendo spunti pratici e teorici per la creazione e gestione di nuove imprese. L’evento finale prevede la presentazione pubblica delle idee sviluppate dai partecipanti, che verranno valutate da una giuria di esperti e soprattutto dalle dodici imprese coinvolte nel progetto, come Orogel, Maggioli, Uni.Rimini e tante altre. "Quello di Empirìa è un lavoro rivolto al territorio, interessato a diffondere i temi culturali dell’imprenditorialità – spiega Francesca Picasso di Wylab, partner di Crédite Agricole nel progetto -. Vogliamo creare un ecosistema dedicato all’innovazione e soprattutto alla crescita delle nuove menti, pronte a portare alla luce nuove tecnologie, servizi e prodotti appetibili per le aziende". Con la chiusura delle candidature verranno selezionate le startup più interessanti che il 30 gennaio al ‘selection day’ sottoporranno i loro progetti direttamente agli imprenditori coinvolti. Alla fine degli autori delle idee innovative ne rimarranno solo tre, pronti ad entrare a fare parte di un programma di accelerazione di le Village.

Federico Tommasini