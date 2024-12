Irregolarità nel tesseramento: Gendarmeria indaga sul Murata, dimissioni del presidente

Irregolarità nel tesseramento dei giocatori. Questo sarebbe il motivo per il quale il Murata, squadra del Castello di Città, è finito nel mirino della Gendarmeria. Che domenica scorsa, con il suo Reparto operativo e di Polizia giudiziaria, dopo la partita di campionato che i bianconeri hanno giocato contro il Tre Penne, ha effettuato diverse perquisizioni simultanee a San Marino, ma anche in Italia avvalendosi della collaborazione delle autorità estere.

Perquisita anche la sede della Società sportiva Murata, squadra iscritta al campionato di calcio sammarinese. E anche la sede di una società di servizi e l’abitazione di residenza italiana di una delle persone attualmente indagate è stata controllata da cima a fondo. Gli agenti hanno cercato, e successivamente sequestrato, supporti informatici e documenti contraffatti che potrebbero essere stati utilizzati per il tesseramento illecito di giocatori in società calcistiche del Titano.

L’operazione è nata da un’indagine, tutt’ora in corso con la collaborazione delle autorità italiane, che punta a fare chiarezza proprio sui possibili tesseramenti illeciti di gocatori stranieri impegnati nel campionato sammarinese. Un vero e proprio terremoto che già nella giornata di ieri sembra aver dato i primi effetti.

Il presidente del Murata, il brasiliano Danilo Josè Cappovilla, infatti, sembrerebbe aver presentato le proprie dimissioni, pronto a lasciare il vertice della società di Città. Che, a sua volta, fa sapere di essere completamente allo oscuro della vicenda. E che intraprenderà azioni per tutelare immagine, storia e soci del club da eventuali irregolarità compiute in questa fase dal presidente Cappovilla. Capoovilla che sul Titano, al timone del Murata, era arrivato nel febbraio scorso.

L’imprenditore brasiliano meno di un anno fa è diventato presidente del Murata, oltre ad avere una società di serivizi sul Titano. Un arrivo in pompa magna, con progetti ambiziosi. Con l’obiettivo di creare a San Marino anche un’Academy per giovani calciatori. "E’ il nostro progetto – disse al suo arrivo – Si chiamerà Academy Forza Sport Elite. Vedremo di cominciare a settembre. Avrà un respiro internazionale e sarà incentrata non solo sull’attività calcistica ma anche su programmi formativi extracalcistici".

Intanto, in casa Murata, già nella giornata di oggi sarebbe prevista la nomina di un nuovo presidente e anche il rinnovo del consiglio direttivo del club.