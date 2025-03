Kahlo e Hassani grandi donne in biblioteca

Un ciclo di conferenze in occasione dell’Otto marzo. ‘Donne del ‘900. Il senso dell’arte’, è il titolo della rassegna misanese con la pedagogista ed appassionata d’arte Ester Sabetta, che si aprirà sabato prossimo in occasione della Giornata internazionale della donna. Al centro dell’incontro, in programma alle 17 in Biblioteca comunale, ci sarà la figura di Frida Kahlo. Un quarto d’ora prima della conferenza, nel giardino della biblioteca, ci sarà l’inaugurazione della ‘panchina rossa’ realizzata grazie all’impegno dell’associazione Misano 2030. Gli appuntamenti proseguiranno sabato 15 marzo scoprendo il coraggio della writer afgana Shamsia Hassani, alla palazzina Bianchini. Una settimana dopo, nella sede del comitato di Misano Monte, protagonista sarà l’anticonformismo della pittrice Tamara de Lempicka. Infine in biblioteca comunale il 29 marzo si chiuderà con la figura della collezionista Peggy Guggenheim.