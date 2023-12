Kalamaro piadinaro cerca un cuoco

Con oltre cinquant’anni di storia, il gruppo Cirfood (Cooperativa Italiana di Ristorazione), con sede a Reggio Emilia, è una delle maggiori imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare. Con circa 12mila dipendenti, Cirfood è presente in 17 regioni e 74 province d’Italia, e anche in Olanda e in Belgio. Le offerte di lavoro pubblicate sul sito www.cirfood.com nella sezione ‘carriere’ sono numerose e riguardano diverse mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, nonché tanti locali sparsi in tutt’Italia. Fra queste, al momento ce n’è anche una riferita al nostro territorio. A Riccione, per il ristorante Kalamaro piadinaro di viale Ceccarini, gestito dall’azienda, si sta infatti cercando un cuoco a cui affidare la responsabilità della cucina. La figura ricercata dovrà occuparsi delle seguenti attività: preparazione operativa dei piatti e delle diverse attività del servizio, pulizia dell’ambiente di lavoro e di quello circostante, supporto nella revisione del menu seguendo le indicazioni aziendali, attenzione e rispetto della produttività del locale indicata nel budget aziendale, supervisione e applicazione delle procedure igienico-sanitarie. Il candidato ideale ha una formazione alberghiera e ha maturato una consistente esperienza in realtà appartenenti alla ristorazione commerciale. La capacità di gestione di alti flussi e la dimestichezza nell’uso di prodotti freschi e semilavorati completano il profilo ideale. L’azienda propone un contratto a tempo pieno, della durata da sei a otto mesi iniziali, con scopo di assunzione a tempo indeterminato. In base alla normativa vigente, la proposta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi. Per inoltrare il proprio curriculum bisogna collegarsi al link https://www.cirfood.com/it/lavora-con-noi. Nello stesso spazio in rete è possibile anche inviare una candidatura spontanea per eventuali future esigenze dell’azienda.