La battaglia per i liceali: "Nuove regole sul lavoro"

La battaglia degli apprendisti. La consigliera regionale del Pd, Nadia Rossi ha portato il confronto sulla stagione lavorativa dei liceali in Regione, trovando un fronte bipartisan per far partire il confronto con il governo. Un passo alla volta. Una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha di fatto bloccato la possibilità per gli studenti minori (tra 16 e 18 anni), che siano liceali o frequentanti istituti tecnici, di lavorare qualche mese in estate in hotel, pubblici esercizi e attività stagionali in generale, sfruttando contratti di apprendistato. In mancanza di questo strumento il datore di lavoro dovrebbe assumerli con contratti da operaio, e ben altri costi. Difficile che questo accada. Così la consigliera è tornata a battagliare su un tema che aveva già affrontato otto anni fa.

"In Emilia-Romagna già dal 2016 con un emendamento a mia prima firma alla legge comunitaria e con successiva delibera di giunta avevamo provveduto a inquadrare lo strumento dell’apprendistato stagionale, per permettere ai giovani di accedere ad opportunità lavorative durante il periodo di sospensione delle attività didattiche a prescindere dal percorso scolastico e formativo che stavano compiendo, e di farlo nella piena legalità, in sicurezza e con ogni tutela". Oggi la nota dell’Ispettorato del lavoro cambia tutto. Solo gli studenti degli istituti professionali alberghieri potrebbero ottenere contratti di apprendistato nelle attività turistiche stagionali. Un pronunciamento che sposta la battaglia a Roma. La consigliera Rossi ha presentato una risoluzione in Regione, sottoscritta dai consiglieri del Pd, da quelli della Lista Bonaccini ed anche dai consiglieri di Italia Viva Pasquale Gerace e Giulia Pigoni, da Silvia Zamboni (Europa Verde), Michele Facci (Gruppo Misto), dai consiglieri della Lega Valentina Stragliati e Massimiliano Pompignoli, Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), Valentina Castaldini (Fi) e Marco Mastacchi (Rete civica). La trasversalità con cui è stato appoggiato l’atto dimostra, riprende la consigliera Rossi, "l’importanza di questo tema sul nostro territorio e a livello nazionale, dove mi auguro possa essere affrontato con urgenza, magari come caso di scuola, e in tutte le sedi opportune, dalla Conferenza delle Regioni all’Ispettorato nazionale del Lavoro, bussando anche alla porta della Ministra Calderone al ministero del Lavoro. È una battaglia nell’interesse dei giovani che continueremo a portare avanti". Ora tocca alla Regione fare pressing sul governo per cambiare le regole.

Andrea Oliva