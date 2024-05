La Biennale del Disegno inaugura il weekend di eventi a Rimini

Primo weekend di maggio all’insegna della cultura a Rimini. Si parte con l’inaugurazione della quarta edizione della Biennale del Disegno dal titolo ’Ritorno al viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza’. Appuntamento per oggi alle 17 al cinema Fulgor. L’esposizione sarà aperta gratuitamente dalle 18.30 fino alle 21.

Saranno dodici le mostre che espongono in contemporanea oltre mille disegni che provengono da importanti istituzioni internazionali. Le opere dislocate in vari luoghi della città, propongono un vasto percorso nelle immagini, un vero e proprio viaggio nel viaggio. La cultura non si ferma qui perché sempre alle 17 parte il city tour nella ’Rimini esoterica’ a cura di Visit Rimini. Un tour per le vie del centro per rispondere a tante curiosità sulla città riminese.

’Nuove storie ed antiche meraviglie’ domani dalle 11 al museo Tonini. Fresca di riapertura,la pinacoteca ha inaugurato lo scorso 13 aprile il percorso museale che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento con quattordici nuove sezioni tematiche. La sezione presenta un nuovo percorso narrativo che si snoda in maniera cronologica e tematica. La prenotazione è obbligatoria. Per gli amanti del cinema invece un’immersione nelle atmosfere felliniane all’interno delle sale del Castel Sismondo. Domani dalle 11 inizieranno i tour nel percorso di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani, il tutto nella cornice della rocca malatestiana.

Federico Tommasini