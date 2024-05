La carica di Pellegrino: "Possiamo farcela"

Il rendimento di Francesco "Ciccio" Pellegrino è cresciuto col passare delle settimane e adesso il lungo è una parte importante della rotazione di Sandro Dell’Agnello. Anche lui è pronto per questa gara1. "È il momento che tutti aspettavamo – dichiara Pellegrino -. Chi ha dei trascorsi passati, chi non vede l’ora di giocare, ognuno ha le sue motivazioni per cominciare. Sarà una serie combattuta e noi dovremo affrontarla pensando a una partita alla volta. Fare calcoli non serve a nulla, meglio pensare al prossimo match senza perdere tempo a immaginare gli altri". La Real Sebastiani Rieti è squadra profonda con tanti giocatori in rotazione e due americani di qualità. "Due di alto livello – ammette il lungo biancorosso –. Il gruppo di italiani è solido e navigato. Chi mi preoccupa di più? Nessuno in particolare, sono tutti ottimi giocatori come lo siamo noi, non vedo l’ora che si inizi". L’ultima partita persa da Rimini è arrivata proprio al PalaSojourner di Rieti durante la fase a orologio. Dopo solo vittorie. "La sconfitta con loro? Ricordo che è stata una partita molto fisica, io stavo rientrando in forma ma vivere quell’ambiente così carico mi ha fatto piacere. Ora sto bene, ho notato dei miglioramenti in me stesso, soprattutto fisici, e mi trovo molto bene qui, sia a livello di squadra e sia nella città. Voglio essere un valore aggiunto per Rimini". Un giocatore importante nella rotazione biancorossa. Un lungo che può dare tanta solidità ed esperienza, soprattutto in una serie playoff come quella che sta per partire.