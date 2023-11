La casa di riposo ora è ecosostenibile

Sono stati la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi e il presidente di Società Dolce, Pietro Segata, con la benedizione di don Andrea, parroco del territorio, ad inaugurare la nuova vita della CRA "Vici Giovannini", storica casa residenza per anziani di Cattolica. La cooperativa, con la collaborazione dell’ amministrazione comunale e InfinityHub spa, ha realizzato un importante progetto di efficientamento energetico della struttura, con interventi strutturali e funzionali volti alla decarbonizzazione e all’abbattimento dei consumi, tramite il solare termico e fotovoltaico e l’efficientamento degli impianti meccanici, diventando una delle prime strutture sociosanitarie completamente "green" del territorio. "L’aspetto innovativo – ha detto Segata – sta nella community che si è creata e nella modalità di reperimento dei fondi necessari a realizzare i lavori, circa un milione di euro, un 20 per cento dei quali sono stati raccolti con il crowdfunding, in una dimensione di economia circolare e solidale, che ha coinvolto i soci, i fruitori, diversi caregiver e i fornitori". La sindaca Foronchi: "La Vici-Giovannini è un fiore all’occhiello non solo della nostra città, ma anche per tutti i comuni circostanti. Un progetto di efficientamento che ha reso la struttura green".

lu.pi.