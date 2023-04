La città si riempie per Pasqua tra artigiani, yoga e acrobati

La città ha cominciato a riempirsi di visitatori già dal mattino, ma saranno oggi e domani le giornate principali di questo ponte pasquale. "Oggi inizia la stagione turistica e devo dire che il colpo d’occhio che regala la nostra città è davvero entusiasmante" dice la sindaca Daniela Angelini. Tanti italiani e molti stranieri. Ristoranti pieni, locali anche, tavoli all’aperto gettonati e introvabili, mentre tanti scelgono la passeggiata sulla spiaggia. Non mancheranno tra oggi e domani le occasioni di divertirsi o vivere esperienze nuove.

Si parte alle 9 del mattino con l’hatha yoga nel Giardino sul mare con Renza Bellei. Poco distante c’è Villa Mussolini dove apre alle 10 la mostra su ‘Frida Kahlo. Una vita per immagini’. Oggi la mostra sarà aperta fino a mezzanotte, domani fino alle 19. All’ingresso è stato allestito un set fotografico in cui scattare una foto tra i colori e le atmosfere di Frida, ieri molti ne hanno approfittato. Lo spazio attorno alla villa raccoglie artigiani con creazioni di alta qualità, ma propone anche spettacoli, giocolieri e intrattenimento per i bambini oltre alla migliore offerta dello street food locale. In viale Ceccarini sono comparsi i 101 ulivi firmati da Eva Germani. I vasi degli ulivi sono contenuti in box in legno avvolti dalla carta da parati Wall&Decò. Al centro del viale le grandi panchine dell’allestimento botanico immerso negli aromi delle essenze tipiche del mediterraneo.

Domani pomeriggio alle 16 toccherà alle Mille Meraviglie nate da un’idea di Elisabetta Dami. Geronimo Stilton, il topo più amato dai bambini, arriva in piazzale Roma per fare viaggiare i bambini alla scoperta delle meraviglie d’Italia.

a. ol.