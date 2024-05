La Enerlight assume un perito elettrotecnico

La Enerlight, azienda di San Marino che si occupa di impianti elettrici civili e industriali, impianti meccanici di climatizzazione e riscaldamento, fotovoltaico, risparmio ed efficienza energetica (dalla progettazione allo sviluppo, installazione e manutenzione anche programmata degli stessi) è alla ricerca di un perito elettrotecnico o di una persona con comprovata esperienza nel settore (ad esempio un ex rappresentante), che si dovrà occupare della parte inerente i sopralluoghi, dell’eventuale progettazione e dei preventivi. L’assunzione sarà a tempo determinato, con possibilità di conferma a tempo indeterminato. Il candidato ideale ha una buona conoscenza dell’uso del pc e, in particolare, del programma Autocad. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno. Il presente annuncio è rivolto ad ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.