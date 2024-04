La Formula E nel tempio di Misano. In 30mila per i bolidi elettrici

di Andrea Oliva

MISANO (Rimini)

Aspettando (fra un mese) la Formula Uno a Imola, in Emilia Romagnai anche i bolidi a emissioni zero. La Formula E arriva infatti al Misano world circuit e promette spettacolo. Sarà un viaggio nel futuro, ha assicurato l’ex polita e oggi commentatore Davide Valsecchi. "Vedremo un bello spettacolo, da vivere dentro e fuori la pista, anche per intere famiglie". Oggi le prime prove libere. Domani e domenica fin dal mattino le monoposto elettriche scenderanno in pista per le qualifiche, i duelli ed infine le gare, nel pomeriggio di domani mentre Gara2 si svolgerà domenica alle 15. Attese 30mila persone.

Per il circus della Formula E quella di Misano è una sfida. Lasciato il tracciato cittadino per le vie di Roma, all’ombra del Colosseo, dove si correva fino allo scorso anno, le monoposto si sfideranno su un circuito vero e proprio dove scatenare i cavalli. Le vetture sono sempre più potenti, 470 cavalli per 322 chilometri orari di velocità massima. Il circuito misanese è stato rivisto per adeguarlo alle esigenze delle vetture elettriche che arrivano a ricaricare le batterie fino al 50% in frenata. Da quest’anno le grandi case mondiali tra le vetture sportive hanno sposato la Formula E. Nell’ultima tappa a Tokyo ha vinto la Maserati, quinto team a portarsi a casa la vittoria in cinque diversi Gran Premi. La casa produttrice emiliana, dopo 60 anni di assenza dalle piste ha fatto il suo ritorno nelle competizioni nel Campionato del Mondo Abb Fia Formula E. Ed oggi la monoposto si presenterà sulla griglia di partenza nel Gran Premio di casa. A tentare la scalata al podio ci saranno anche Jaguar, Mclaren, Porsche, Penske Nissan, Mahindra e altri team ancora.

Lo spettacolo sarà anche fuori pista. L’Allianz Fan Village è il Festival dei fan della Formula E che segue le competizioni nei diversi circuiti in giro per il mondo. È qui che si svolgeranno due giornate di intrattenimento, divertimento e approfondimento, per calarsi nel futuro dell’innovazione tecnologica. Inoltre per la prima volta i garage dei team in gara confineranno con il Fan Village e i tifosi potranno vedere da vicino il dietro le quinte della competizione. Nell’area accessibile al pubblico le case produttrici porteranno anche le loro novità per calarsi nel futuro della mobilità elettrica. Per chi non ne avrà a sufficienza si aggiunge la possibilità di esplorare il paddock della Nxt Gen Cup, il campionato di turismo junior con auto 100 per cento elettriche.

Ci sarà anche tanta musica. Domani e domenica sono previste le esibizioni dal vivo di Rose Villain e del frontman dei The Vamps, Bradley Simpson.

Rose Villain, reduce dalla partecipazione a Sanremo, salirà sul palco deL Fan village domani mentre domenica toccherà a Bradley Simpson. Dopo il percorso con The Vamps, è passato da frontman della band ad artista solista. Sempre oggi ci sarà spazio anche per ‘Girls on truck’ il programma che mira a promuovere l’uguaglianza di genere negli sport motoristici. Sarà un’intera giornata di iniziative in circuito. Sono 150 le ragazze, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che si sono iscritte per partecipare all’evento.

In Italia le gare della Formula E saranno visibili su Italia Uno e tutte le sessioni saranno in diretta su SportMediaset.it. Eurosport 1 coprirà la gara del sabato e Eurosport 2 coprirà la gara della domenica. Network televisivi e piattaforme di distribuzione garantiranno una copertura planetaria con le gare trasmesse in sud est asiatico, Australia, Cina, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda, passando per il Sudafrica ed Europa, dalla Francia alla Germania e Regno Unito, arrivando nelle Americhe, dal Canada e Usa, al Messico.