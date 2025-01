La fuga di un attore tra le leggi razziali e la Roma del 1943

Le leggi razziali, il futuro di attore andato in fumo in quel terribile 1943 e una chiesa sullo sfondo, dove entrare e cercare rifugio. "Sciabbadai", è questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena venerdì sera (alle 21) al CastOro Teatro di via del Castoro 7 a Rimini: sul palco Luigi Pisani, Natale Russo e Jonah Marcelli. L’opera è scritta e direttoada Gabriele Marcelli. Una storia e una valigia nelle mani dell’attore, per fuggire dalla furia del nazifascismo, e l’incontro con due anime, ugualmente enigmatiche e solitarie, lo aiuterà a tornare di nuovo protagonista del proprio destino. Lo spettacolo ha vinto il premio Fersen per la drammaturgia contemporanea italiana, al Piccolo Teatro di Milano nell’aprile del 2023.