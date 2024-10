La Giannetti Group trasferisce la sede centrale a San Clemente

Una nuova sede centrale per Giannetti Group. Il gruppo di logistica e trasporti leader nel settore (che conta ben 8 hub dislocati in Emilia-Romagna), sposterà la sua sede centrale da Misano a San Clemente (vicino a Isolcasa). Qui continuerà quindi il futuro di un’azienda, creata nel 1988, da Rino (padre di Mirco), contava solamente due camion e operava principalmente tra Emilia-Romagna e Marche. Poi, con il tempo e sotto la guida del figlio (presidente di Fita CNA Rimini), si è trasformata in Autotrasporti Giannetti arrivando a coprire il territorio nazionale e internazionale, con la nascita di diverse sedi. Infine, si è evoluta in Giannetti Group, polo di riferimento per quanto riguarda i trasporti, i processi di logistica integrata, sistemi di gestione integrata e sicurezza sul lavoro. Oggi conta otto sedi in Emilia-Romagna, una trentina di camion e una sessantina di dipendenti. "Collaboriamo con diverse realtà in Italia: sul nostro territorio, per Mec3, Cereria Terenzi, Riccione Piada. Da Misano, abbiamo deciso di spostare la sede centrale a San Clemente, vicino a Isolcasa. Qui sarà centralizzata tutta l’amministrazione, gli uffici e la logistica, creando così nuovi posti di lavoro", spiega il ceo Mirco Giannetti (in foto).