La Riviera degli scomparsi. Nessuna traccia di Pari

Un uomo di 77 anni e una ragazzina di 14. Hanno una cosa in comune: sono scomparsi, e li cercano a Rimini. La vicenda di Giancarlo Pari, pensionato riminese, è nota: scomparso lunedì 3 giugno, dopo essersi recato con la moglie a fare una visita medica al Colosseo Ausl, proprio riguardo il principio di Alzheimer che lo ha colpito. "Mercoledì sera verranno qui gli inviati di Chi l’ha Visto, la trasmissione di Rai3 cui ci siamo rivolti poiché non abbiamo più avuto notizie attendibili su mio padre", spiega Rosy Pari, figlia dello scomparso. Tutti i familiari, gli altri due figli di Giancarlo, i loro coniugi e i loro compagni, la nipote, si impegnano quotidianamente in ricerche personali, "tra Rimini e Riccione, alle stazioni ferroviarie e nelle zone dove ci sarebbero stati presunti avvistamenti, prima a Riccione zona rotonda delle Vele, poi alle Befane – spiega la nipote –. Ma siamo anche stati a Coriano, in altre zone dell’entroterra, e anche a Pesaro". "D’altra parte – aggiunge Rosy – non abbiamo i mezzi necessari a fare una ricerca sistematica, a tappeto. E dalle autorità preposte a mettere in atto le ricerche non riceviamo aggiornamenti da giorni. Quando ci spostiamo non abbiamo la sensazione che si stia attuando una ’caccia all’uomo’. Non vediamo nè elicotteri, nè droni o cani addestrati. Nè personale. Ci sentiamo abbandonati al nostro destino. Speriamo che qualcosa si muova dopo la diretta di mercoledì a Chi l’ha Visto".

Quanto alla ragazzina, la 14enne Evelina Neamtu, è scomparsa venerdì a Bologna, quartiere Pilastro. La sua famiglia, comprensibilmente angosciata, chiede aiuto per ritrovarla, spiegando che potrebbe trovarsi a Rimini, forse in compagnia di un ragazzo più grande. Il padre e la madre hanno lanciato accorati appelli sui social. Riguardo alla ’pista riminese’, i genitori - che hanno sporto denuncia di scomparsa - hanno indagato nelle cerchia di amici, alcuni dei quali avrebbero sentito parlare dell’intenzione di "portare una ragazza a Rimini".

Mario Gradara