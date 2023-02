La rivincita dei grandi vecchi: da 39 a 55 durante la pandemia

Matusalemmi riminesi. E con un andamento sorprendente dei parametri vitali. Per i felliniani doc l’orologio della vita non sembra fermarsi mai. I centenari riminesi sono sempre di più e non hanno accusato il colpo della pandemia. Merito di una sanità regionale che funzionava nei tempi giusti prima dell’emergenza sanitaria. Ma conta il patrimonio genetico. Aiutano la prevenzione, i check-up regolari e lo stile di vita, prima e durante la vecchiaia. Perché dopo i 99 l’anzianità assume un altro aspetto. A quel punto, spiegano i neurologi, Alzheimer, Parkinson e per certi versi anche la demenza senile, non si verificano più. Secondo i dati dell’Anagrafe comunale, dal 2019 al 2022 siamo arrivati a quota 55 overcento, ovvero 16 in più rispetto agli esordi del Covid. Nel dettaglio otto di questi sono maschi e 47 femmine. Sarà la costola mancante oppure un mistero genetico. La predestinazione per la conquista del Sacro Gral, si basa anche su quei fattori di rischio che gli organismi dei centenari hanno spesso snobbato. Uno dei centenni di Rimini ha fumato 22 sigarette al giorno. E lo ha fatto fino a 65 anni: "Ce le davano ai militari poi ho preso una brutta tosse e ho smesso, mai una...