La sede dell’Avis trasloca a Igea

Con l’avvio dei lavori per la realizzazione della raddoppiata Casa della Salute verrà trasferita la sede dell’Avis, l’associazione volontari italiani sangue, sezione di Bellaria Igea Marina, che troverà posto in via Luzzatti, a Igea Marina, dove viene ospitato anche il Centro Zaffiria. Uno spostamento che servirà, come ha specificato il sindaco Filippo Giorgetti nel consiglio comunale dell’altro ieri dedicato alla sanità, appunto a fare spazio nell’attuale sede a nuovi servizi sanitari che saranno attivati in tempi relativamente stretti. L’Avis di Bellaria Igea Marina è una delle organizzazioni di volontariato più attive sul territorio.