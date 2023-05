La via crucis sulle strade Il ponte chiuso sulla Ss16 manda in tilt il traffico Odissea in autostrada

L’autostrada chiusa e lo stop al traffico sul ponte della Statale 16 sul Marecchia hanno mandato la viabilità riminese in tilt. Solo nel tardo pomeriggio il ponte è stato riaperto con una sola corsia per senso di marcia, per oggi è attesa la completa riapertura. La chiusura del ponte di fatto ha ’diviso’ in due la città, provocando file e rallentamenti su tante strade. Già ieri la quasi totalità della viabilità riminese era stata ripristinata salve le chiusure di tre sottopassi (Bruschi a Viserbella, Genghini a Viserba e il sottopasso pedonale di via Lugano). Le strade in cui ieri allagamento e rami avevano impedito la circolazione erano via Castellaccio, via Palmiri, Maceri e Delle Piante. Le forti piogge e gli allagamenti hanno creato voragini negli asfalti. Anthea si sta già muovendo per ripristinare la sicurezza delle strade.

Oggi riapriranno le scuole e la quasi totalità delle aziende, ma con l’incognita della percorribilità dell’A14 (ieri vietata in più tratti tra Rimini e Bologna). "L’A14 è chiusa in vari tratti – spiegava ieri il viceministro Galeazzo Bignami – sia verso nord che verso sud. Costante il monitoraggio finalizzato a riaprire, non appena possibile, le tratte interessate". A14 che ieri è stata anche teatro di un tremendo incidente appena dopo il casello di Rimini Sud, direzione Bologna. Alle 15.15 un Doblò si è schiantato contro un autotreno. Il conducente del Doblò è rimasto ferito ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco prima di essere affidato al 118. Sulla dinamica dell’incidente è al lavoro la Polstrada.

Sta tornando alla normalità anche la viabilità a Riccione. Ieri hanno via via riaperto alla circolazione i sottopassi allagati nella giornata di martedì. "Grazie al grande sforzo di tutti – spiegano dall’amministrazione – è stato possibile ripristinare quasi integralmente la viabilità cittadina". Servirà più tempo per riaprire al traffico il ponte di viale San Lorenzo e il sottopasso di viale San Gallo. Anche a Misano strade e sottopassi sono tornati percorribili durante la giornata di ieri, così come la via Emilia a Santarcangelo, rimasta chiusa a lungo ieri per un tratto, per la situazione del fiume Uso. Lo stop sulla via Emilia ha reso molto difficile la viabilità di Santarcangelo, dove restano ancora chiuse alcune strade. Complicata la situazione a Cattolica dovuta ad alcuni grandi pini crollati a terra. A Bellaria sono rimaste criticità nelle vie Rosmini, Rossini e San Mauro ma hanno riaperto tutti i sottopassi ad eccezione di quello su via Italico. Nelle vallate situazioni molto critiche su diverse strade provinciali (e non solo) a causa delle frane e degli smottamenti.

Andrea Oliva