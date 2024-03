L’Ancona sceglie. Roberto Boscaglia

La sconfitta in casa della Recanatese terz’ultima, la contestazione e l’esonero di Gianluca Colavitto. Non c’è pace in questa tormentata stagione per l’Ancona che ieri ha ufficializzato di aver affidato la panchina a Roberto Boscaglia, terzo timoniere dei marchigiani in questa stagione. In piena zona playout, e partito decisamente con altre ambizioni, il club sta tentando il tutto per tutto a costo di salvare una stagione nella quale l’Ancona non è mai riuscito a risollevarsi in classifica. L’inizio con Donadel in panchina, poi il ritorno di Colavitto. Niente sembra avere funzionato. Tanto che ieri, tra un esonero e l’altro, ha rassegnato le proprie dimissioni il direttore sportivo Francesco Micciola. Dimissioni che la società marchigiana ha accettato, prima di comunicare il nome del nuovo allenatore. In vista della gara tutt’altro che semplice che l’Ancona sabato giocherà in casa contro la Spal.